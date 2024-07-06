Volkswagen представил две спортивные версии Golf

Volkswagen начал принимать заказы на свои новые спортивные модели Golf GTI Clubsport и Golf R, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.



Все модели основаны на новом поколении Volkswagen Golf, которое дебютировало в 2024 году.



Новый Golf GTI Clubsport является самым мощным GTI с выходной мощностью 300 л.с. и электронно управляемым дифференциалом на переднюю ось. Его стоимость в Германии составит от 48 075 евро.

Серия Golf R, кроме классической версии "заряженного" хэтчбека, представлена также универсалом Golf R Variant и специальной версией Golf R Black Edition. Все они получили рекордную мощность для Golf - 333 л.с. Эти автомобили с полным приводом стали самыми быстрыми серийными моделями Volkswagen, разгоняясь до 100 км/ч за 4,6 секунды для Golf R и 4,8 секунды для Golf R Variant. Также опционально предлагается пакет R-Performance, который повышает максимальную скорость до 270 км/ч.

Стоимость Golf R в Германии составит от 53 795 евро. Универсал R Variant стоит от 55 065 евро, а автомобиль в специальной версии Black Edition начинается от 58 440 евро.