Porsche сокращает производство Taycan из-за замедления продаж и общего снижения спроса на электромобили, передает Day.Az со ссылкой на 911supercars.

С одной стороны, Taycan в 2023 году разошелся тиражом более 40 000 единиц. Тем не менее, спрос на него снижается. По данным немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten, завод в Цуффенхаузене, где производится Taycan, планирует вскоре перейти на односменный режим работы из-за падения спроса.

Предполагается, что Porsche ведет переговоры с местными профсоюзами, и маловероятно, что в результате сокращения смен будут сокращены рабочие места, однако на данный момент отдел по связям с общественностью Porsche не комментирует этот вопрос.

В Германии продажи электромобилей в первой половине 2024 года заметно сократились. Более того, с ростом числа дешевых электромобилей китайского производства на китайском рынке спрос на Taycan снижается, и, по данным немецкой газеты, покупатели предпочитают бензиновые Porsche.

Ожидается, что электромобиль Macan EV может стать самым продаваемым автомобилем компании в Китае.