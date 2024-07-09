Tesla снизила продажи электромобилей в Китае

Американская Tesla сократила поставки с шанхайского завода в июне на 20,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 59,261 тыс. электромобилей, по предварительным расчетам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом относительно мая показатель вырос на 7,3%.

Экспортные поставки Tesla с шанхайского предприятия в прошлом месяце составили 11,746 тыс. машин. Это на 39,7% ниже прошлогоднего уровня и на 32,3% меньше майского.

В первом полугодии компания продала 426,6 тыс. электрокаров китайского производства (включая поставки на экспорт), что на 10,5% превзошло показатель годом ранее.

В целом автопроизводители продали в КНР в июне 856 тыс. электромобилей, что на 28,6% больше, чем в том же месяце 2023 года. Относительно мая реализация увеличилась на 6,4%.

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