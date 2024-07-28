Названы сроки выхода летающего автомобиля от Xpeng

Китайская корпорация Xpeng обозначила сроки выхода своего первого летающего автомобиля на рынок. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дочерней компании Xpeng AeroHT назвали сроки выхода летающего автомобиля в продажу - 2026 год. По словам руководителя фирмы Брайана Гу, клиенты смогут оформить предзаказ на транспортное средство уже в 2024 году. Стоимость автомобиля не раскрывается.

В компании отметили, что летающим электрокаром можно будет пользоваться только на специальных площадках, находящихся за пределами городов. В будущем, как только Xpeng получит разрешение властей на полеты в городской среде, водителям летающих автомобилей придется оформлять специальную лицензию.

"Причина нашей уверенности относительно сроков запуска в том, что мы проектируем авто для использования не в городских центрах, а на окраинах в живописных местах", - отметил Гу. По его словам, в рамках этого проекта корпорация сотрудничает с властями ряда китайских городов.

В CNBC заявили, что ранее в Xpeng уверяли потребителей, что летающий автомобиль появится в продаже в первом квартале 2025 года.

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