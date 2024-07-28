Dartz готовит новую модель на базе Lamborghini Urus

Компания Dartz готовит новый эпатажный внедорожник на базе Lamborghini Urus. Латвийская компания Dartz Motorz, известная своими крайне неординарными проектами, анонсировала новинку с длинным названием Dartz Prombron Iron Diamond CLV. Фирма позиционирует грядущую модель как "вершину роскоши, мощности и инноваций и триумф автомобильного величия в мире, где стремление к автомобильному совершенству не знает границ". В переводе на общедоступный язык это означает яркий внешний вид, много карбона в кузове, массу роскоши в салоне и мощный двигатель под капотом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новая модель станет современной реинкарнацией Lamborghini LM002. Новинку разработчики описывают как "шедевр, рождённый из идеи объединить необузданную мощь Lamborghini LM002 с элегантной изысканностью современной инженерии".

Автомобиль позиционируют как машину "для тех, кто жаждет заряженных адреналином спортивных автомобилей, суровой устойчивости армейского танка и изысканной элегантности Lamborghini Urus". Никаких подробностей о новом Dartz Prombron нет.

Обещано, что модель получит кузов из карбона и композитных материалов, а двигатель - от Lamborghini Urus. Итальянский кроссовер имеет 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 на 666 лошадиных сил, но какие характеристики будет иметь Iron Diamond CLV - неизвестно. Стоимость Dartz Prombron Iron Diamond CLV составит "всего 2 500 000 евро", но сроки появления модели и количество запланированных к производству машин не заявлены.

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