Гигантский пикап Great Wall King Kong Poer получит новый автомат. Инсайдеры портала Autohome.com утверждают, что через неделю в Поднебесной откроют приём заказов на модификации с 8-ступенчатой коробкой передач. Вероятно, рамный грузовичок получит трансмиссию с гидротрансформатором, знакомую по внедорожникам Haval H9 и Tank 500. Сейчас Great Wall King Kong Poer оснащаются только 6-ступенчатыми КПП: "механикой" или автоматом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Гигантский пикап King Kong Poer продаётся в России официально, однако у нас выбирать можно только двигатель: бензиновый агрегат развивает 190 сил и 360 Нм, дизельный - 150 сил и 400 Нм. Коробка передач пока безальтернативна: 6-ступенчатая "механика". Появление 8-ступенчатого автомата может стать преимуществом Great Wall, ведь у грузовичков УАЗ и JAC двухпедальных версий нет.

В Китае King Kong Poer обрёл автомат год назад, однако грузовички оснащались не самой эффективной 6-ступенчатой трансмиссией. Зато недостатка в комплектациях нет: доступны почти четыре десятка сочетаний с длинной или короткой базой, задним или полным приводом, "механикой" или автоматом, бензином или дизелем.

Цены на китайские пикапы Great Wall варьируются в диапазоне от 77 до 124 тысяч юаней. Едва ли после замены трансмиссии King Kong Poer сильно подорожает, ведь конкуренция серьёзная. В России доступны только богатые комплектации с полным приводом и длинной базой, так что цены составляют от 2,9 до 3,1 миллиона рублей с учётом "прямой выгоды".

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