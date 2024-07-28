Европейские продажи Porsche 718 пришлось завершить досрочно. Двухдверки не соответствуют новым правилам Евросоюза в сфере кибербезопасности, поэтому немецкая марка была вынуждена исключить модели из конфигуратора. Представитель Porsche подтвердил порталу Motor1.com, что "семьсот восемнадцатые" с обоими типами кузова заказать больше нельзя: исключение составляют "хардкорные" версии GT4 RS/Boxster Spyder, так как их тираж ограничен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Семейство Porsche 718 разработано в середине 2010-х, когда законодательство в сфере кибербезопасности автомобилей только зарождалось. Немецкая марка утверждает, что законопроект, который вступит в силу с 1 июля 2024 года, вынуждает вносить изменения в электронную архитектуру автомобилей, и такого рода апгрейд экономически нецелесообразен.

Жизненный цикл бензиновых Porsche 718 подходит к концу, электрический преемник дебютирует в 2025 году, так что решение свернуть продажи предсказуемо. Ранее по аналогичной причине в Евросоюзе прекратили предлагать топливный кроссовер Macan: его тоже отправили на пенсию досрочно, но не везде.

За пределами Европы "семьсот восемнадцатые" останутся в строю, то есть об окончании производства не идёт и речи. Более того, бензиновые спорткары наверняка продолжат собирать даже после рыночного дебюта электрических двухдверок, ведь целевая аудитория у топливных и "батарейных" моделей Porsche разная.

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