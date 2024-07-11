Названы автомобили, которые быстрее всего теряют цену

Электромобиль Mercedes-Benz EQS возглавил рейтинг автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на ресурс iSeeCars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, всего за год владения, MercedesBenz EQS теряет в стоимости почти половину - 48,7%. Далее в процентном отношении худшим оказался Nissan Leaf - 45,7%. Третье место антирейтинга занимает Jaguar F-Pace с результатом - 35,4%. Чуть меньше падает стоимость у Alfa Romeo Julia - 33,4%.

В топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене на рынке, вошли Kia EV6 (--33,3%), Hyundai Ioniq 5 (--32,9%), Volkswagen ID.4 (--32,9%), Alfa Romeo Stelvio (--32,3%), Nissan Murano (--32%), Mercedes S-Class (--31,5%).

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