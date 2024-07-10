Hyundai обвиняют

Hyundai является третьим по величине автопроизводителем в мире после Volkswagen и Toyota. Однако некоторые из ее американских дилеров подвергли сомнению данные о продажах электромобилей, заявив, что фактические продажи не так высоки, как официально сообщалось, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Hyundai якобы объединилась с некоторыми дилерами, чтобы завысить показатели продаж. В иске, поданном в федеральный суд Чикаго, Hyundai обвиняется в оказании давления на дилеров с целью неправомерного использования инвентарных кодов, используемых на арендованных автомобилях. Такой подход может временно повысить показатели продаж, но дилерам в конечном итоге придется менять коды транспортных средств, когда они начнут их продавать на самом деле.

Дилеры, участвующие в программе, получают от Hyundai стимулы, такие как более выгодные условия на покупку автомобилей, лучшие права на распределение автомобилей и дополнительные денежные стимулы. Следует отметить, что на данный момент это всего лишь обвинения.

Одним из доказательств, предоставленных истцом, является запись, на которой региональный менеджер по продажам Hyundai Motor говорит: "Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер... Мы должны добиться хороших данных, чтобы удовлетворить СМИ и корейскую штаб-квартиру". Менеджер также сказал, что электромобили являются идеальным кандидатом для этого плана, поскольку соответствующие нормы больше применимы к электромобилям.

Дилер, подавший иск, принадлежит группе Napleton Aurora Imports, которая, по данным Reuters, в 2019 году подала иск против Chrysler за якобы манипулирование данными о продажах и в итоге достигла мирового соглашения.

В 2019 году Chrysler также выплатила штраф в размере около 40 миллионов долларов США Комиссии по ценным бумагам и биржам США за обвинение в введении инвесторов в заблуждение путем завышения ежемесячных данных о продажах.

Hyundai заявила, что расследует этот вопрос и не потворствует фальсификации показателей продаж.

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