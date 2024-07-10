Китай начал расследование из-за введения ЕС пошлин на электромобили КНР

Министерство коммерции КНР инициировало расследование в отношении пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте ведомства, оно должно завершиться до 10 января 2025 года, однако при необходимости его сроки могут быть продлены до 10 апреля. Для получения необходимой информации сотрудники ведомства прибегнут к анкетированию, а также проведению общественных слушаний и инспекций на местах.

Как уточнили в Минкоммерции КНР, расследование будет проводиться на основании соответствующего запроса Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники. Ранее ведомство обвинило руководство ЕС в использовании экономических споров в качестве оружия против Китая и пригрозило ответными мерами для защиты интересов страны.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как сообщила Еврокомиссия, эти тарифы были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось 9 месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "интенсифицировались в последние месяцы", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования на основе переговоров в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.

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