Названа дата начала производства Mazda EZ-6

В Китае 17 июля начнется выпуск нового среднеразмерного лифтбэка Mazda EZ-6. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль создан инженерами Mazda в сотрудничестве со специалистами китайского бренда Changan. Длина кузова составляет 4921 мм, ширина - 1890 мм, а высота - 1485 мм при колесной базе 2985 мм.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Sony.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также покупателям предложат полностью электрическую версию модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Премьера Mazda EZ-6 состоится в ближайшие месяцы, но точная дата еще неизвестна.

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