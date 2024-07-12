Toyota обновит Land Cruiser 300

Toyota работает над обновлением Land Cruiser 300. Японский ресурс BestCarWeb раскрыл первые подробности о новшествах, сообщает Day.Az со ссылкой на BestCarWeb.

Так как речь не идет даже о рестайлинге, то внешний вид машины не изменится. Салон тоже останется прежним, но у медиасистемы больше не будет оптического привода: обновленный Land Cruiser 300 не даст прослушать CD или DVD. Вместо этого появится интерфейс HDMI, слот для карт памяти microSD сохранится.

Улучшения по части безопасности касаются фирменной системы Toyota Safety Sence (TSS) - она обновится до версии 3.0. В состав TSS входят различные активные системы помощи водителю. Также в Land Cruiser 300 внедрят новшества для того, чтобы машина отвечала новым требованиям по кибербезопасности.

Небольшое обновление, скорее всего, приведет к небольшому росту цен. Официальная премьера обновленного Land Cruiser 300 ожидается в начале ноября.