https://news.day.az/autonews/1674379.html Tesla запускает новую версию Model 3 Long Range
Tesla запускает новую версию Model 3 Long Range
В четверг компания представила новый заднеприводный вариант своего автомобиля Model 3 Long Range с большим запасом хода по цене на 5 тысяч долларов ниже полноприводной версии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт производителя электромобилей, новый дальнобойный вариант Model 3 с увеличенным запасом хода в 580 км будет стоить 42 490 долларов.
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