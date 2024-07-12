Tesla запускает новую версию Model 3 Long Range

В четверг компания представила новый заднеприводный вариант своего автомобиля Model 3 Long Range с большим запасом хода по цене на 5 тысяч долларов ниже полноприводной версии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт производителя электромобилей, новый дальнобойный вариант Model 3 с увеличенным запасом хода в 580 км будет стоить 42 490 долларов.

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