Раскрыты планы Kia по расширению модельного ряда

Корейская Kia планирует к 2027 году выпустить 15 новых моделей электромобилей, а число гибридных моделей увеличит к тому же сроку с шести до девяти. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, корейский автопроизводитель расширит свой ассортимент моделями EV2, EV4 и EV5. Кроме того, он представит коммерческие модели. Старт мировых продаж электромобиля EV3 запланирован на лето 2024 года.

Kia EV6 будет обновлена сразу после выхода рестайлингового Hyundai Ioniq 5. Предполагается, что Kia тоже может получить тяговую батарею емкостью 82 кВтч. Дебют обновленного EV6 запланирован на конец 2024 года. Автомобили EV5 и EV9 будут выпущены в спортивном исполнении GT.

К 2030 году корейский бренд рассчитывает довести до 38% долю электромобилей в объеме продаж.

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