Второе поколение Porsche Taycan построят на новой платформе

Следующее поколение электрического седана Porsche Taycan получит новую платформу из-за исчерпания возможностей прежней, а также увеличенный запас хода. Об этом сообщает carsales.com.au со ссылкой на главу отдела энергетических систем линейки Taycan Сару Разави, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, мы проделали большую работу, чтобы действительно выжать из текущей платформы все, что можно. Вероятно, мы увидим эволюцию платформы", - приводит издание слова Разави.

По ее словам, также команда специалистов работает над увеличением запаса хода будущего Taycan, и рассматривает различные варианты аккумуляторов для будущего поколения Taycan, которые должны сочетать большой запас хода и возможность быстрой зарядки. При этом увеличивать массу батарей не планируется.

Porsche Taycan выпускается с 2019 года и недавно был обновлен - увеличился запас хода, скорость зарядки и мощность электродвигателей.

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