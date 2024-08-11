Maserati выпустила самый быстрый в мире электрический кабриолет

Компания Maserati представила новый GranCabrio Folgore. Это первый полностью электрический кабриолет в сегменте luxury и самый быстрый на сегодняшний день электрокар без крыши.

Силовую установку GranCabrio делит с родственным GranTurismo. Она состоит из трех электромоторов, в пике развивающих 829 лошадиных сил и 1350 Нм крутящего момента, и батареи номинальной емкостью 92,5 киловатт-часа.

Разгон до ста у кабриолета занимает 2,8 секунды, до 200 - 9,1. Максимальная скорость - 290 километров в час.

Электромоторы в GranCabrio Folgore управляются индивидуально, что позволяет переключаться с полного привода на задний и обратно. Рабочее напряжение аккумулятора - 800 вольт. Поддерживается зарядка постоянным током с мощностью до 270 киловатт, поэтому пять минут подключения к скоростному терминалу дадут дополнительные 100 километров пробега. Кроме того, частично восполнить заряд помогает система рекуперации энергии при торможении, мощность которой достигает 400 киловатт. Паспортный запас хода электрокара варьируется от 419 до 447 километров.