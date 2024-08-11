Ford анонсировал ещё одну модификацию Mustang

Компания Ford анонсировала дебют ещё одной модификации купе Mustang. В апреле гоночная трасса Charlotte Motor Speedway превратилась в площадку для масштабных торжеств, посвящённых 60-летию культового спорткара Ford Mustang. Американский автопроизводитель приурочил к круглой дате премьерный показ специальной лимитированной версии модели 60th Anniversary. Но этим марка не ограничилась и анонсировала ещё одну модификацию Ford Mustang текущего поколения, которая состоится, правда, только в 2025 году. Никакой информации о новинке пока нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Президент Ford Джим Фарли анонсировал новый автомобиль, который пока представлен лишь в виде тизера - силуэт машины под покрывалом позволяет достоверно установить только тот факт, что речь идёт о купе с более агрессивным аэродинамическим обвесом. Но есть кое-какая подсказка, намекающая на то, что это может быть за машина.

На официальном медиапортале американской марки снимок изначально был загружен под названием "RTR Fun 03b", которое позже изменили на "MustangTeaser". Исходя из этих данных, можно предположить, что в 2025 году состоится премьера модели от ателье RTR Vehicles, принадлежащего американскому про-дрифтеру Вон Гиттину-младшему.

Модель предыдущего поколения имела три варианта доработок от RTR. Базовым был Design Package с внешним декором, Spec 1 подразумевал модернизированную подвеску, а Spec 2 включал в себя уже более серьёзные доработки подвески и изменения в кузов. До того существовал и пакет Spec 3, дооснащающий двигатель компрессором, но ни для предшественника, ни для актуального Ford Mustang такого кита пока не предлагают. Возможно, всё изменится в следующем году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!