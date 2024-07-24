Ford выпустил особый пикап

Ford Ranger Tremor, предназначенный для австралийского рынка, будет оснащен теми же функциями для езды по скалистым и песчаным дюнам, что и уже доступная модель Wildtrak X, но с другими выдающимися чертами в экстерьере и специально разработанной отделкой интерьера, которую легко чистить после внедорожных приключений, передает Day.Az со ссылкой на Speedme.

Модель Ford Ranger является интересным примером, который либо оправдывает, либо превосходит ожидания, либо полностью их не оправдывает. В регионах, таких как Европа и Австралия, это лидер продаж в своем сегменте, в то время как на родине, в США, его результаты были неутешительными после первых шести месяцев года. Лидером продаж среди среднеразмерных пикапов в первой половине года стал новый Toyota Tacoma, за ним следовали Chevrolet Colorado, Nissan Frontier с V6, Jeep Gladiator и GMC Canyon. Даже Honda Ridgeline превзошла результаты Ford Ranger.

Не удивительно, что Ford сосредоточился на улучшении серии Ranger в тех регионах, где она уже добилась успеха, таких как Европа и Австралия. В Европе новая модель Ford Ranger Wildtrak X и Tremor вышли одновременно прошлой весной, тогда как в Австралии была применена поэтапная стратегия - сначала поступила в продажу модель Wildtrak X, а этим летом ожидается версия Tremor.

Новая модель Ford Ranger Tremor будет выпущена ограниченным тиражом - всего 1150 экземпляров. Специальное издание доступно для заказа у австралийских дилеров по рекомендованной цене производителя от 69 690 австралийский доллара, что соответствует почти 46 тыс. долларов США по текущему курсу - немного доступнее европейского аналога.

Новый Ford Ranger Tremor имеет те же модернизации подвески, что и Wildtrak X: специальные амортизаторы Bilstein Position-Sensitive Dampers, увеличенный на 26 мм дорожный просвет и на 30 мм расширенная колея. Автомобиль оснащен системой полного привода (4WD), Trail Turn Assist, Rock Crawl, системой Trail Control от Ford и всеми функциями модели Sport Double-Cab 2.0L Bi-Turbo 4x4. Также в комплект входят 17-дюймовые черные легкосплавные диски Asphalt Black, вседорожные шины General Grabber AT3, значки Tremor, вспомогательные светодиодные лампы в решетке радиатора, передняя стальная пластина, алюминиевые боковые ступени и спортивная дуга безопасности.

Для новой модели Ford Ranger Tremor доступны дополнительные опции, такие как Touring Pack, Flexible Rack System, Manual Roller Shutter и выбор особых цветов (Shadow Black, Meteor Grey, Aluminium, Blue Lightning, Conquer Grey).