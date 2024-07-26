Так будет выглядеть Chery Tiggo 8 Pro Max

Китайский автопроизводитель Chery опубликовал первые изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 Plus, сообщает Day.Az со ссылкой на autohome.com.cn.

Отмечается, что кроссовер получил новые решетку радиатора и передний бампер. Светотехника стала двухъярусной: ходовые огни с V-образными элементами вынесены к капоту. Сзади бампер стал более массивным и получил трапециевидные элементы выхлопной системы.

Обновленный Chery Tiggo 8 Plus получит два турбомотора на выбор объемом 1,6 и 2,0 л. с отдачей 197 и 254 л.с., которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач либо восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Plus в Китае начнутся в конце 2024 года.

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