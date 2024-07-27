Названа стоимость нового кроссовера, созданного Chery и Xiaomi

В Китае новый кроссовер iCar V23 будет стоить 119,8 тыс. юаней. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автопроизводитель iCar, являющийся суббрендом компании Chery, создал электрокроссовер V23 вместе с компанией Zhimi Technology, "дочкой" Xiaomi.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Дорожный просвет составляет 212 мм. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. Предполагается, что V23 получит силовую установку, аналогичную iCar 03.

Дебют автомобиля состоится в этом году. На зарубежных рынках кроссовер будет продаваться под брендом Jaecoo.

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