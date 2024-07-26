Toyota бесплатно заменит моторы внедорожникам

Toyota в мае текущего года объявила об отзыве внедорожников Toyota Tundra и Lexus LX600 с 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Тогда компания считала, что отзывом и ремонтом все может обойтись, но сейчас принято другое решение: двигатели заменят целиком, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Отзыв касается 102 092 автомобилей: 98 568 Tundra и 3 524 LX600. Проблема - в мусоре в двигателе, который попал туда еще при сборке машин. Этот мусор может привести к выходу из строя коренных подшипников коленчатого вала. В результате двигатель может выйти из строя прямо во время движения. Проблема пока не приводила к ДТП, но в отзывных документах указано 824 претензии по гарантии на двигатель. Toyota сообщила, что заменит двигатель "для всех задействованных автомобилей" бесплатно для всех владельцев.

Отзыву подлежат Toyota Tundra, выпущенные со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года, и Lexus LX600, выпущенные в период с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года.

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