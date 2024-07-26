Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

Власти Турции намерены производить в год порядка 1 млн электромобилей. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы запускаем пакет мер по стимулированию производства электромобилей стоимостью $5 млрд, чтобы увеличить их производство в год до 1 млн единиц", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в начале июля Турция подписала соглашение на сумму свыше $1 млрд с крупнейшим в мире производителем электромобилей, китайской компанией BYD. "Наши переговоры с другими компаниями продолжаются. Все это только начало", - отметил турецкий президент.

Соглашение с BYD предусматривает открытие завода в Турции мощностью 150 тыс. электрокаров и гибридных машин в год.

Турция производит электрокар Togg в различных версиях. Впервые он был презентован в 2019 году, сборка электрокаров ведется в провинции Бурса на западе страны. Ранее сообщалось, что мощность предприятия рассчитана на 170 - 175 тысяч единиц в год. Турецкие власти сообщали о планах произвести в течение семи лет порядка миллиона электромобилей.

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