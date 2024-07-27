В Узбекистане предложили ввести пошлины на импорт электромобилей

В Узбекистане предложили ввести таможенные пошлины и сертификацию для ввоза автомобилей с электродвигателями. С этим предложением выступил генеральный директор автозавода ADM Jizzakh Данияр Давлетияров на круглом столе с участием предпринимателей, работающих в сфере электротехники и автомобилестроения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Давлетияров отметил, что рынок перенасыщен и перегрет, поэтому необходимо регулировать импорт готовых автомобилей, ввозимых физическими лицами. По его словам, требования для производителей и импортеров автомобилей значительно различаются. Производители должны соблюдать более 60 технических требований, тогда как импортируемые автомобили проходят по упрощенной процедуре сертификации и не соответствуют местным нормам.

Согласно информации, гендиректор ADM Jizzakh предложил вернуть порядок импорта автомобилей через официальных дилеров. Он подчеркнул, что приходится платить пошлины на импортируемые комплектующие и товары, в то время как поставщики электрокаров таких пошлин не платят.

Давлетияров также указал, что в Узбекистане нет целесообразности производить чисто электрические автомобили, так как на их производство и импорт частей и комплектующих приходится платить импортные пошлины, что делает производство дороже.

Он предложил упорядочить рынок ввоза электромобилей, введя пошлины и новые сертификационные требования к новым импортируемым электрокарам, которые в основном поступают из Китая и не соответствуют местным стандартам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!