Volkswagen выпустит преемника модели up! в 2027 году

Немецкая компания Volkswagen в 2027 году выведет на рынок новый электромобиль ID.1. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автомобиль будет построен на платформе MEB, которая также лежит в основе концепта ID. Life. Для снижения производственных затрат модель не будут оснащать продвинутыми системами помощи водителю. Салон будет больше ориентирован на универсальность, чем на технологии.

Новый хетчбэк Volkswagen ID.1 станет преемником модели up!, снятой с производства осенью 2023 года.

C января по август 2003 года продажи Volkswagen up! в Европе составили 23 тыс. автомобилей, что на 18% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Сейчас самой доступной моделью в европейской линейке Volkswagen является хетчбэк Polo.

Хетчбэк up! пришел на смену модели Fox и продержался на конвейере 12 лет. До этого концерн Volkswagen снял с производства родственные автомобили Seat Mii и Skoda Citigo.

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