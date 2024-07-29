Представлен Lexus ES 200 Premium Edition

Lexus вывела на рынок Китая седан Lexus ES 200 Premium Edition, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Число 200 тут - обозначение серии, в которую входят три модели: 200 - с 2,0-литровым мотором мощностью 173 л.с. и вариатором; 260 - 2,5-литровый атмосферный мотор, работающий в связке с 8-ступенчатым "автоматом"; 300h - гибрид на базе 2,5-литрового 178-сильного мотора. В последнем случае используется силовая установка как в Toyota Camry девятого поколения. Да и в целом Lexus ES - это люксовая версия Camry.

Стоимость машины в Китае стартует от 41,4 тыс. долларов - столько просят за версию с 2,0-литровым мотором. Но оснащение стало лучше, чем у предшественника: уже в базе есть вентиляция передних кресел и солнцезащитная шторка на заднем стекле, память положений зеркал заднего вида, водительского кресла и руля, отделка передней панели натуральным деревом, беспроводная зарядка для смартфона.

Также есть парковочные датчики спереди и сзади, 7-дюймовая цифровая панель приборов, появились новые системы помощи водителю. Габариты седана составляют 4975 х 1866 х 1447 мм, колесная база - 2870 мм.

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