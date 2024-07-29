Nissan, Honda и Mitsubishi сформируют новый автомобильный альянс

Компания Mitsubishi Motors планирует присоединиться к альянсу Honda-Nissan. Как передает Day.Az, об этом пишет деловая газета Nikkei со ссылкой на собственные источники. В результате в японском автопроме появится новая группа с годовым объёмом продаж свыше 8 миллионов машин - вторая по величине после корпорации Toyota Motor. На данный момент ни один из участников предполагаемого союза не подтвердил информацию о предстоящем объединении.

Honda и Nissan заключили соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в марте 2024 года. Mitsubishi присоединится к альянсу и три компании будут работать вместе. Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении с Honda и Nissan и начала переговоры, утверждает Nikkei.

Компании намерены стандартизировать программное обеспечение автомобилей: ожидается, что базовое программное обеспечение разработают Nissan и Honda, а также обсудят его использование в машинах Mitsubishi. Также автопроизводители обсудят возможность дополнения модельных рядов друг друга.

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