Автобренд Jaecoo анонсировал новый кроссовер

Китайский автобренд Jaecoo выпустит новый кроссовер J5. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках анонса бренд представил силуэт новинки, которая отличается "простыми и естественными линиями". Модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Отмечается, что J5 ориентирован на международный рынок.

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