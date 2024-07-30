Toyota сохранила первое место в мире по продажам авто

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor по итогам первого полугодия 2024 года продала 5,16 млн машин и сохранила за собой первое место в мире по продажам авто. Как отметило агентство Kyodo, эту позицию компания занимает пятый год подряд, передает Day.Az.

Продажи учитывают также автомобили входящих в одну группу с Toyota Motor производителей Daihatsu Motor и Hino Motors.

Toyota Motor удалось удержать первое место, несмотря на общий спад продаж на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этому способствовало обострение ценовой конкуренции с китайскими производителями и несколько скандалов вокруг автопроизводителей в Японии.

Второе место по продажам в мире занимает немецкий автопроизводитель Volkswagen, который продал 4,39 млн авто за полугодие, отмечает Kyodo.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!