Jaecoo анонсировал старт производства нового кроссовера J5

Китайский автобренд Jaecoo анонсировал начало производства нового кроссовера J5. Как сообщила пресс-служба бренда, автомобиль "практически готов встать на конвейер", передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Накануне компания провела ключевой этап сборки кузова модели, которая называется Body in white ("Белый кузов", или BIW), что знаменует собой начальную стадию массового производства.

На этапе BIW все детали автомобиля из листового металла свариваются вместе и формируют каркас для основных компонентов, таких как двигатель и подвеска. Кроме того, именно на этой фазе закладывается безопасность будущей модели.

На данный момент в компании не называют сроки премьеры нового кроссовера. Также неизвестны и предварительные цены новинки.

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