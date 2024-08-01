Samsung разработала батареи для электромобилей с запасов хода 1000 км

Компания Samsung объявила о разработке новой технологии твердотельных аккумуляторов, которая будет использоваться в электромобилях премиум-класса. Согласно заявлениям компании, новые батареи обеспечат автомобилям запас хода до 1000 километров. Массовое производство запланировано на 2027 год. Об этом сообщает издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Твердотельные аккумуляторы предлагают целый ряд преимуществ перед традиционными литий-ионными батареями, включая отсутствие риска возгорания, большую дальность хода и короткие сроки зарядки. Samsung заявила, что несколько автопроизводителей уже испытывают эти аккумуляторы, но не назвала конкретных компаний.

Несмотря на то, что твердотельные аккумуляторы могут быть дорогими, Samsung планирует использовать их в "суперпремиальных электромобилях", обеспечивая им запас хода от 900 до 1000 км от одной зарядки и повышенную безопасность. В долгосрочной перспективе, замена батарей может привести к снижению цены на сами автомобили, так как это позволяет уменьшить вес и занимаемое пространство.

Samsung также планирует начать производство батарей, способных зарядиться за 9 минут и служить в течение 20 лет, к 2029 году. LG Energy, конкурент Samsung в производстве батарей для электромобилей, также планирует начать производство твердотельных аккумуляторов в 2030 году, ориентируясь на премиальный сегмент рынка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!