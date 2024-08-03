Audi уберет кольца из логотипа

Компания Audi сменит логотип, отказавшись от фирменных четырех колец. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters. Речь идет об автомобилях, которые будут выпускать для рынка КНР.

Производитель объяснил свое решение созданием нового "брендового имиджа". Как известно, новые модели машин компания будет выпускать совместно с китайским концерном SAIC. Подробности о новом дизайне логотипа не разглашаются.

При этом отмечается, что электромобили в Китае, которые уже находятся в продаже, сохранят фирменные четыре кольца.

Audi Q6L e-tron EV in Beijing

A logo of Audi is seen outside an Audi car dealer in Brussels

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