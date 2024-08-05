Обновленный гибридный Mitsubishi Outlander

Mitsubishi представил первые фотографии обновленного гибридного кроссовера Outlander. Они появились на сайте японского автобренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Судя по фотографиям, изменения во внешности автомобиля будут минимальными, но производитель заявил, что у обновленного Outlander увеличится запас хода, изменится салон и появится новая система мультимедиа.

Полноценный дебют кроссовера состоится в ближайшие недели.



На фото, изображающих внешность Outlander, запечатлены фрагмент головной оптики и колесный диск. Оформление передней части, судя по всему, переживет лишь косметические доработки, а колеса автомобиля изменятся полностью. Mitsubishi сообщил о том, что кроссовер получит новые 20-дюймовые диски.

В гамму материалов отделки интерьера войдет полуанилиновая кожа, а медиасистема получит 12,3-дюймовый дисплей (ранее максимумом были 9 дюймов). Кроме того, фирма в содружестве с Yamaha разработала для Outlander новую премиальную акустику.

Силовая установка кроссовера должна получить новую батарею, которая увеличит запас хода на электротяге. Кроме того, Mitsubishi намекнула на увеличение паспортной отдачи системы и ее перенастройку ради расширения возможностей использования электричества. Заявлено, что на новом Outlander бензиновый мотор можно будет подключать реже, чем сейчас. Упоминаются также новые настройки для подвески и рулевого управления, разработанные с учетом пожеланий владельцев.

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