Владельцам Ford предложили стать "стукачами"

Американская корпорация Ford изобрела систему, которая будет фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД) в автомобиле. На это обратило внимание издание TechRadar, передает Day.Az.

Новый патент обнаружили в базе ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. Инженеры компании описали установленную на автомобиле систему, которая может фиксировать все нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителем, - превышение скорости, парковка в запрещенном месте и так далее. В дальнейшем информация об этом может быть направлена правоохранительным органам.

Система работает на основе бортовых камер, GPS и набора датчиков. С их помощью она будет не только точно определять место и время совершения правонарушения, но и делать фотографии и записывать видео инцидента. В материале говорится, что подобная система сможет рассказывать о случаях нарушения ПДД властям, передавая данные на сервер.

По словам журналистов TechRadar, в отчете не указано, будет ли подобная система устанавливаться на автомобили полиции, такси или гражданские транспортные средства. "Бренд предлагает владельцам Ford по сути стать "стукачами" для местной полиции", - пошутили авторы медиа.

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