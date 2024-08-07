Продажи электромобилей в Германии рухнули

Продажи электромобилей в Германии в июле упали на 37% в годовом исчислении, что стало самым большим спадом с тех пор, как правительство урезало льготы для покупателей таких машин в декабре прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным Федерального агентства автомобильного транспорта Германии, количество новых регистраций легковых автомобилей в Германии в июле составило 238 263 единиц, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Среди них оказалось 83 405 автомобилей с бензиновым двигателем (+0,1%), 79 870 гибридных и подключаемых гибридных автомобилей (+18,4%), 43 107 автомобилей с дизельным двигателем (+1,4%) и 30 762 чисто электромобиля (-36,8%).

Помимо роста цен на электромобили из-за отмены субсидий, аналитики также винят в этом нынешнюю нехватку доступных электромобилей на немецком рынке. Замедление продаж электромобилей, естественно, заставило автопроизводителей переосмыслить планы на будущее и отказаться от идеи быстрого отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Аналитик UBS Патрик Хаммел заявил, что из-за слабого спроса на электромобили прибыль Volkswagen может снизиться на 2 млрд евро в следующем году. Недавно Volkswagen объявил о задержке планов по производству аккумуляторов и сокращении производства на заводах по производству электромобилей.

Комментируя резкое падение продаж электромобилей в Германии, Константин Галь, консультант Ernst & Young, сказал: "Быстрый рост электромобилей в настоящее время оказался неустойчивым. Рынок потерял всякую динамику, и многие потребители скептически относятся к перспективам электромобилей".

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