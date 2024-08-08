Bentley решила выпускать дроны для автомобилей

Автобренд Bentley запатентовал дрон в виде фирменного логотипа компании, который будет размещаться под капотом. Об этом сообщает AutoGuide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что устройство будет весить не более 250 граммов. Для него под капотом разместят систему подзарядки батарей, а сам дрон и логотип Bentley Flying B получат подсветку. Управлять устройством можно будет через смартфон, компьютер или медиасистему автомобиля. Компания хочет, чтобы дроны помогали водителям искать альтернативные маршруты в условиях пробок и свободные места на парковке и оповещать экстренные службы о ДТП.

До этого сообщалось, что компания Nissan придумала автомобильную краску с эффектом охлаждения. Отмечается, что раньше подобное покрытие использовали только при окрашивании зданий.

Новая краска, созданная совместно с Radi-Cool, способна отражать солнечные лучи и не давать тепловой энергии проникать внутрь авто. Благодаря ей температура поверхности машины понижается на 12 градусов в сравнении с обычным покрытием, а в салоне - на пять градусов. В результате уменьшается нагрузка на систему кондиционирования и силовую установку.

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