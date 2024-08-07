Установлен новый рекорд по дальности езды электромобиля

Серийный кроссовер Ford Mustang Mach-E признан самым дальнобойным электромобилем. На одном заряде батареи он преодолел 916,74 км, достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на компанию Bridgestone.

Заезд проводился по дорогам общего пользования в Великобритании для имитации цикла реальной эксплуатации. Электрокаром посменно управляли два водителя, с ними в экипаж входил штурман.

Новый рекорд принадлежит автомобилю Mach-E в модификации Premium Extended Range с задним приводом, который оснащен 91-киловаттной батареей с 18-дюймовыми дисками с шинами Bridgestone.

Отмечается, что кроссовер проехал еще почти 30 км, после того как электрокар проинформировал о полной разрядке батареи.

Прежде рекорд по дальности хода среди серийных электромобилей принадлежал компании Zeekr, в сентябре прошлого года модель 001 проехала 907 км на одном заряде батареи.

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