В Японии создали охлаждающую автомобили краску

Японская корпорация Nissan создала прототип краски, которая способствует охлаждению кузова автомобиля. На это обратило внимание издание Jalopnik, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материалах компании говорится, что новый тип краски способен заметно снизить температуру нагрева кузова автомобиля в жару. Nissan собралась использовать ее при производстве кузовных деталей машин.

По словам специалистов японской фирмы, при создании краски применили синтетические композитные материалы со структурами, которые демонстрируют свойства, обычно не встречающиеся в природе. Судя по всему, новый материал способен эффективно отражать инфракрасные лучи.

В ходе эксперимента оказалось, что кузов автомобиля, покрытый обычной краской, нагрелся до 44 градусов. Кузов машины, собранный с использованием композитной краски, нагрелся до 33,2 градуса.

Представители Nissan не стали раскрывать, как применение нового типа краски скажется на себестоимости автомобилей. Однако они отметили, что такая краска толще обычной примерно в шесть раз. В первую очередь Nissan будет окрашивать новым способом грузовые автомобили и транспорт для коммерческого использования.

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