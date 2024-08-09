Chery вошла в рейтинг крупнейших мировых компаний

Китайская компания Chery вошла в список крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Chery Group дебютировала в списке Fortune Global 500 - 2024, заняв 385-е место с выручкой $39 млрд. Дебют бренда в рейтинге знаменует собой не только еще одну веху для автомобильной промышленности Китая, но также подчеркивает присутствие и потенциал бренда Chery на мировой арене", - говорится в сообщении.

Список Fortune Global 500 - один из самых престижных и авторитетных рейтингов оценки крупных мировых компаний. Он дает представление о рейтингах крупнейших корпораций из разных стран.

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