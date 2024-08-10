Kia представила рестайлинговый большой седан K8

Корейская компания Kia представила обновленный седан K8. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у автомобиля появилась новая решетка радиатора, каплевидные матричные фары, вытянутая во всю ширину светодиодная полоса и эффектные диски с другим дизайном. Сзади изменились фонари, а выхлопные патрубки спрятаны под бампером. Длина Kia K8 выросла на 35 мм (до 5050 мм).

В салоне появились новые передняя панель, информационно-развлекательный комплекс, блок управления климатом, четырехспицевый руль.

Автомобиль оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 198 л.с. Также можно купить машину с 3,5-литровым мотором мощностью 300 л.с. Есть 240-сильная версия на сжиженном газе.

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