Представлен новый Audi A6

Представлен Audi A6 нового поколения. Теперь такой индекс носит семейство электрокаров на платформе PPE, в которое вошли лифтбек и универсал, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый A6 e-tron отличился низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, панорамной крышей, как у Maserati, светотехникой на органических светодиодах 2.0 и складывающимися камерами бокового обзора.

На старте предложат две версии: заднеприводную performance и двухмоторную S6 с разгоном до ста за 3,9 секунды. Цены начинаются от 75 600 евро.

Семейство Audi A6 e-tron, куда вошли лифтбек и универсал, базируется на платформе Premium Platform Electric (PPE), которая также лежит в основе Q6 e-tron и "второго" Porsche Macan. Причем A6 e-tron - это первая PPE-модель с полностью плоским полом. Новинка отличается выдающейся аэродинамикой: коэффициент Cd для Sportback равен 0,21, для Avant - 0,24. Улучшить показатель помогла оптимизация тока воздуха вокруг передка и под днищем, а также камеры бокового обзора второго поколения, которым добавили функцию складывания.

Другое новшество A6 e-tron - продвинутая оптика. Спереди она двухъярусная, матричная; сзади на органических светодиодах OLED 2.0 с 450 индивидуальными сегментами. Ими управляет отдельный программный модуль и специальные алгоритмы, отрисовывающие новое изображение несколько раз в секунду. Фонари оснащены датчиком приближения и могут предупреждать об опасностях символами-пиктограммами. У владельца A6 e-tron будет выбор из восьми особых световых подписей, а также возможность заказать подсветку логотипа на корме.

В салоне что у лифтбека, что у универсала изогнутая OLED-панель, объединяющая цифровую "приборку" (11,9 дюйма) и основной дисплей (14,5 дюйма). За доплату предложат отдельный экран для пассажира (10,9 дюйма), "проекционник" с дополненной реальностью и самозатемняющуюся панорамную крышу на полимерно-диспергированных жидких кристаллах. Мультимедиа A6 e-tron поддерживает сторонние приложения и обновляется "по воздуху". А голосовой ассистент глубоко интегрирован в бортовую сеть, может самообучаться и отдавать некоторые запросы ChatGPT.

Модификаций две. Начальная A6 e-tron performance оснащена одним электромотором на задней оси, мощность - 367 лошадиных сил. Такой электрокар разгоняется до "сотни" за 5,4 секунды и способен проехать на одной зарядке до 756 километров. Этот показатель для двухмоторного S6 e-tron чуточку ниже - 675 километров. Зато до 100 километров в час "эска" ускоряется за 3,9 секунды, и максимальная скорость у неё выше: 240 километров в час против 210 у A6 e-tron performance.

Батарея и там, и там емкостью 100 киловатт-часов. От колонки постоянного тока она заряжается с мощностью до 270 киловатт, переменным током - до 11 киловатт с перспективой увеличения мощности вдвое. В A6 e-tron применена новая внутренняя химия, которая повысила удельную энергоемкость на 30 процентов. Тепло от аккумулятора рассеивается через интегрированную в корпус охлаждающую плиту, а сам он сделан частью силовой структуры.

Заказы на A6 e-tron и S6 e-tron начнут принимать в сентябре. Порядок цен такой: 75 600 евро (7 млн р.) за A6 Sportback e-tron performance и 77 250 (7,2 млн р.) - за A6 Avant e-tron performance. Заряженный S6 Sportback e-tron обойдётся в 99 500 евро (9,3 млн р.), а S6 Avant e-tron - в 101 150 (9,4 млн р.). Позднее в гамму обещают добавить более дешевый вариант с батареей на 83 киловатт-часа.

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