Genesis покажет внедорожник с поворотными сиденьями

В октябре 2024 года компания Genesis представит новый премиальный внедорожник GV90.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль будет полностью электрическим и получит батарею емкостью 113 кВт.ч. Машина сможет проехать до 800 км без подзарядки. Модель построят на новой платформе eM. Внешне новинка будет напоминать концепт Genesis Neolun, показанный в марте 2024 года.

В салоне будут установлены четыре индивидуальных сиденья. Передние можно разворачивать против хода. На потолке установлены мониторы.

О технических особенностях автомобиля не сообщается.

Отметим, что недавно китайская компания создала аккумулятор для электромобилей с зарядкой за 10 минут.

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