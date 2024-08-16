Ким Чен Ын купил люксовый внедорожник Mercedes Benz

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын купил новый автомобиль марки Mercedes Benz стоимостью $200 тысяч, который возит с собой по регионам, пострадавшим от наводнения, передает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

Как утверждают СМИ, Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения и нехватки продовольствия общины в Северной Корее, передвигаясь на своем новом автомобиле.

Сообщается, что политик приобрел люксовый внедорожник Mercedes Benz, стоимость которого составляет примерно $200 тысяч.

Это как минимум второй Mercedes премиум-класса Кима, поскольку ранее сообщалось, что в его автопарке был замечен Maybach GLS 600. Источники утверждают, что у политика есть Cadillac Escalade, Rolls Royce Phantom и бронированные Lexus.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки. Как сообщают источники, на содержание этой резиденции уходило слишком много средств.

Отметим, что недавно Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!