BMW отзывает свыше миллиона автомобилей в Китае

Немецкий производитель автомобилей BMW и его совместные предприятия отзывают в общей сложности около 1,36 миллиона автомобилей, произведенных и импортированных в Китай, из-за потенциально опасных подушек безопасности Takata. Этот шаг был предпринят после указания Государственного управления по регулированию рынка Китая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на австрийскую газету Die Presse, отзыв, который вступает в силу немедленно, затрагивает модели автомобилей, выпущенные с 2003 по 2017 год.

Под действие отзыва попадают 598 тысяч моделей, произведенных на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Китае, и 759 тысяч импортированных автомобилей.

BMW бесплатно заменит неисправные подушки безопасности.

Ранее аналогичные проблемы уже были выявлены в США, где BMW также отозвала около 394 тысяч автомобилей. Подушки безопасности Takata уже давно являются источником многочисленных скандалов и отзывов по всему миру, и этот случай лишь подтверждает необходимость постоянного контроля качества и безопасности в автомобильной промышленности.

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