Lamborghini представила новую модель суперкара Temerario

16 августа Lamborghini представила модель Temerario.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Instagram страницу итальянской компании, новая модель оснащена гибридным битурбированным двигателем V8 мощностью 920 лошадиных сил.

Двигатель может достигать 10 000 об/мин. Это обеспечивает максимальную скорость более 340 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

Отметим, что недавно стало известно, что Genesis покажет внедорожник с поворотными сиденьями.

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