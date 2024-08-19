Range Rover SV Carmel Edition стоит как целый автопарк

Бренд Range Rover представил автомобиль Range Rover SV Carmel Edition в ходе автосалона в Pebble Beach, Калифорния, передает Day.Az.

"Дизайн Range Rover SV Carmel Edition черпает вдохновение из живописных ландшафтов пышных лесов и океанских скал вдоль захватывающих прибрежных дорог, окружающих Кармел, Калифорния. Команда по персонализации Range Rover SV Bespoke тщательно подобрала уникальное сочетание элементов дизайна, включая экстерьер Bespoke Green Satin, который распространяется на крышу и корпуса зеркал, дополненный 23-дюймовыми темно-серыми колесами со вставками Bespoke Green Satin и черными тормозными суппортами. Интерьер представляет собой поразительное сочетание сидений из кожи Sequoia Green и Perlino Aniline с контрастной строчкой, вышивкой на сиденьях и подушках, темным линейным шпоном венге и черными керамическими циферблатами, что создает по-настоящему уникальный и роскошный салон", - говорится в сообщении пресс-службы Range Rover.

Автомобиль получил полностью откидывающиеся сиденья, дополняемые электрическим столом, выдвижными подстаканниками и холодильным отделением со стеклянной посудой. Индивидуальные детали Carmel Edition включают черные металлические значки, украшенные 24-каратным золотом, вышитые сиденья и подушки, а также фирменные накладки на пороги SV Bespoke с надписью Carmel Edition и обозначением 1 из 17.

Да, всего будет выпущено 17 таких машин по цене 370 000 долларов США.