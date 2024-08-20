В автомобилях Ford Explorer выявили серьезную проблему с двигателями

Ford отзовет для ремонта ранее проданные автомобили Explorer.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters. Речь идет о 85 тыс. внедорожников.

Отмечается, что в случае отказа двигателя в этих автомобилях существует риск попадания машинного масла и топлива в те его части, которые могут стать источником возгорания. Неполадки выявлены у модели Explorer 2020-2022 модельных годов с гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.

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