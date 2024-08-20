https://news.day.az/autonews/1682993.html В автомобилях Ford Explorer выявили серьезную проблему с двигателями
В автомобилях Ford Explorer выявили серьезную проблему с двигателями
Ford отзовет для ремонта ранее проданные автомобили Explorer.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters. Речь идет о 85 тыс. внедорожников.
Отмечается, что в случае отказа двигателя в этих автомобилях существует риск попадания машинного масла и топлива в те его части, которые могут стать источником возгорания. Неполадки выявлены у модели Explorer 2020-2022 модельных годов с гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.
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