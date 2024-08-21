В Европе определились с пошлинами на поставки произведенных в Китае Tesla

Евросоюз уведомил автопроизводителей о принятии проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября. Как передает Day.Az, хотя чиновники определились с решением, консультации по этому вопросу продолжатся до голосования государств-членов, пишет Bloomberg.

Принятые ставки будут установлены в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортеры из КНР. Для китайских производителей показатели относительно вступивших в силу в начале июля изменятся незначительно. Для BYD дополнительная пошлина составит 17 процентов (ранее 17,4), для Geely - 19,3 процента (ранее 19,9), для SAIC 36,3 процента (ранее 37,6).

При этом для импорта произведенных в Китае Tesla планируется ввести тариф в 9 процентов, что является для производителя "относительно приятной новостью", говорится в материале. Более низкая ставка для него чиновники объясняют тем, что "Пекин, похоже, предоставляет меньше субсидий компаниям, принадлежащим иностранцам".

Именно помощью, которую автопроизводители получают от государства, в Европе объясняют свои действия, против которых в Китае энергично протестуют, заявляя, что введение импортных пошлин на электромобили может привести к потере китайских инвестиций в Европу, писал "Интерфакс".

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