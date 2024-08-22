https://news.day.az/autonews/1683396.html Ford отказался от электрокаров
Ford отказался от электрокаров
Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении компании.
Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных активов в связи с этим отказом.
Изменение планов может стоить компании еще до $1,5 млрд в виде дополнительных издержек, добавила она.
Кроме того, Ford откладывает запуск новых электропикапов на год, до 2027 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре