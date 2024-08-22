Ford отказался от электрокаров

Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении компании.

Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных активов в связи с этим отказом.

Изменение планов может стоить компании еще до $1,5 млрд в виде дополнительных издержек, добавила она.

Кроме того, Ford откладывает запуск новых электропикапов на год, до 2027 года.

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