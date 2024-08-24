Копию автомобиля Peugeot 406 из фильма "Такси" начнут сдавать в аренду

В Париже появилась услуга аренды самой точной копии автомобиля Peugeot 406 из комедийного боевика "Такси". Взять машину напрокат можно только с водителем, цена услуги составляет €90 в час или €400 в день, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Motor.ru.

Зона аренды распространяется на всю Францию и соседние страны - Бельгию, Швейцарию, Германию и другие.

Седан оснастили 17-дюймовыми колесными дисками TSW Imola, выхлопной системой из нержавеющей стали, сплиттером спереди и спойлером сзади, а также креслами с отделкой из серой кожей и электрорегулировками. На крыше установлена светящаяся табличка Taxi Marseille, также автомобиль получил номерной знак из фильма с сочетанием "724 LNB 13".

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