В США представили новый суперкар

Американский автомобильный стартап Nilu27 представил свою первую разработку - среднемоторный бензиновый суперкар NILU.

Как сообщает Day.Az, основателем фирмы и автором облика ее детища является знаменитый российский автомобильный дизайнер Александр Селипанов, в разные годы отвечавший за стиль автомобилей Bugatti, Koenigsegg и Genesis.

Идеология NILU описывается просто - минимум электроники. Вот почему суперкар оснащен атмосферным V12 объемом 6,5 л. Этот ДВС специально по заказу Селипанова разработан новозеландской инжиниринговой компанией Hartley Engines. Мощность заявлена как "свыше 1000 л.с.". Мотор агрегатирован с 7-ступенчатой механической коробкой передач итальянской марки CIMA. Ведущими являются задние колеса.

Экстерьер Nilu27 характеризуют нарочитая небрежность и выставленные напоказ конструкционные элементы. Такой стиль должен вызывать ассоциации с самолетами или военной техникой. Несущий монокок и внешние панели отформованы из углепластика, оба подрамника собраны из алюминиевых труб. Посадочный диаметр передних колес - 20 дюймов, задних - 21. Карбон-керамические тормоза разработаны фирмой Brembo.

Nilu27 планирует собрать 69 таких суперкаров, причем 54 из них будут с доступом на дороги общего пользования, оставшиеся 15 - в чисто трековой модификации.

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